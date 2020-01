25.02.2018 21:19 • Recenzja do wersji 1.5.10.0

Bardzo polubiłam- przejrzyste menu, to co potrzebne do zwykłego odsłuchiwania pod ręką. Niestety napotkałam dwa problemy- podczas sięgania do folderu/ pliku/czegokolwiek na dysku muzyka ze słuchawek przełącza się na głośniki laptopa na 1sek (Win7), drugi to samoistne zmienianie utworu w połowie poprzedzone jakimś okropnym szumem- podczas dłuższej pracy w skupieniu bezcenne.. Aktualizacja nie pomogła, z żalem rozstaję się z programem i szukam ulubieńca dalej.