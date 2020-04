Pobierz program

Dota Underlords to strategiczna gra akcji osadzona w fantastycznym świecie. Produkcję określa się mianem „auto-battler”, bowiem po umieszczeniu jednostek na mapie starcia przeprowadzane są w trybie automatycznym.

Graj za darmo!

Na początku warto zaznaczyć, że Dota Underlords początkowo była tworzona jako modyfikacja do gry MOBA Dota 2 i funkcjonowała wówczas pod tytułem Dota Auto Chess. Z czasem jednak odniosła na tyle duży sukces, że zdecydowano się na przygotowanie jej pełnoprawnej, oficjalnej wersji. Udostępniono ją za darmo w modelu biznesowym free-to-play, co oznacza, że podczas rozgrywki można kupować dodatkowe przedmioty za prawdziwe pieniądze.

Jak wygląda rozgrywka?

Poszczególne starcia w Dota Underlords rozgrywają się na mapach podzielonych na kwadratowe pola. Naszym zadaniem jest odpowiedni dobór jednostek, które wystawiamy do walki w kolejnych turach. Początkowo jest to stosunkowo łatwe, kiedy trafiamy na takich graczy jak my, czyli nowicjuszy, ale z czasem będziemy mogli zmierzyć się z bardziej wymagającymi przeciwnikami. Wówczas zauważymy głębię taktyczną, jaką oferuje Dota Underlords.

Dota Underlords zawiera tryby dla jednego i wielu osób. Możemy zarówno rywalizować ze sztuczną inteligencją, jak i prawdziwymi graczami z całego świata (multiplayer dla maksymalnie ośmiu użytkowników dostępny jest wyłącznie za pośrednictwem internetu).

Najważniejsze cechy:

strategiczna gra akcji

różnorodne jednostki do wyboru

prosta do zrozumienia, trudna do opanowania

tryby dla jednego i wielu graczy

za darmo (free-to-play)

Minimalne wymagania sprzętowe gry: