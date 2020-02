Dowiedzieliśmy się, jak Microsoft płaci twórcom gier na Xbox Game Pass

Udostępnij:

Xbox Game Pass staje się coraz częściej platformą, na której debiutują nowe gry niezależne. Takich produkcji wysokiego kalibru było już całkiem sporo, jak choćby Ashen, czy też Mutant: Year Zero, a także xboksowa wersja hitu Untitled Goose Game. Czy taki model biznesowy, jak Game Pass się Microsoftowi opłaca? Niewątpliwie tak, skoro ciągle go rozwija. Co jednak z deweloperami? Rzadko kiedy mogliśmy poznać ich szczerze opinie, ale podczas niedawnego wydania podcastu Dual Screens, firma 2 Ton Studios (twórcy gry Unto the End), wyjawiła jak dokładnie wygląda ich umowa z Microsoftem.

Xbox Game Pass: wiemy, jak wygląda umowa deweloperów gier z Microsoftem

Na początku należy zaznaczyć, że kontrakty poszczególnych twórców gier z Microsoftem mogą wyglądać inaczej, a poniższy przykład jest anegdotą. Niemniej jednak jest to pierwszy udokumentowany przypadek, gdy deweloperzy wyjawili, jak wygląda po ich stronie model biznesowy Xbox Game Pass.

Założyciel studia 2 Ton, Stephen Danton, wyjawił, że firma z Redmond zaoferowała jego firmie konkretną sumę pieniędzy, która była równowartością spodziewanej sprzedaży przez deweloperów. Umowa Unto the End jest skonstruowana tak, że gra może być sprzedawana na innych platformach (PS4 lub Steam), ale w obrębie usług subskrypcyjnych jest do pobrania wyłącznie w ramach Xbox Game Pass przez 6 miesięcy. Oznacza to, że np. nie może ona trafić do Apple Arcade, ani do usług streamingowych, takich jak Google Stadia.

Xbox Game Pass to szansa wielu deweloperów niezależnych gier na spory sukces, fot. Microsoft / Xbox

W tym konkretnym przypadku nie było żadnych bonusów zależnych od średniego czasu gry użytkowników, czy też ogólnej liczby osób, które w nią zagrały. Danton podkreślił, że współpraca z Microsoftem układa się "świetnie", chociaż jako deweloper obawia się, że w pewnym momencie gry typu PUBG mogą wygryźć w popularności innego rodzaju tytuły. Mimo wszystko założyciel studia 2 Ton jest zadowolony z tego, że w ramach usługi Xbox Game Pass wiele niezależnych i różnorodnych gier ma szansę na sukces. Gra Unto the End nie ma jeszcze zapowiedzianej daty premiery, a zwiastun do niej można zobaczyć pod tym adresem.

Aby zobaczyć, jakie gry są obecnie dostępne w Xbox Game Pass i zarządzać nimi, możecie sprawdzić aplikację na Androida i iOS w naszym katalogu oprogramowania.