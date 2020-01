Draco Organizer 3.14

Pob​ierz program

Draco jest programem typu PIM (Personal Information Manager), umożliwiającym przechowywanie kompleksowej informacji osobistej.

Program pozwala przechowywać typowe informacje związane z czasem: zadania, spotkania i rocznice. Umożliwia także zapamiętanie danych tele-adresowych osób i firm, a także tworzenie grup osób oraz prowadzenie zapisek w notatniku. Wbudowany klient pocztowy pozwala wysyłać i odbierać wiadomości pocztowe od współpracowników bądź znajomych. Jedną z ciekawostek programu jest pobieranie danych pogodowych z sieci...

Główne funkcje i zalety programu

Informacje pogodowe dla wybranych lokalizacji.

Pobieranie informacji z serwisów informacyjnych.

Obsługa poczty elektronicznej (e-mail).

Wysyłanie SMS`ów w celach niekomercyjnych.

Przechowywanie informacji o zadaniach i spotkaniach pozwala zorganizować czas.

Rozbudowana książka adresowa.

Możliwość powiązania z jednym adresem dowolnej liczby kontaktów (numerów telefonów, adresów e-mail itp.)

Przechowywanie zdjęć osób.

Tworzenie grup roboczych w celu zautomatyzowania tworzenia zadań lub spotkań oraz wysyłania wiadomości.

Błyskawiczne wyszukiwanie danych.

Draco Agent informuje użytkownika o zadaniach, spotkaniach i rocznicach, a także dokonuje sprawdzenia czy nadeszły nowe wiadomości, nawet wtedy kiedy Draco Organizer nie jest uruchomiony.

Draco Agent umożliwia zdalne informowanie użytkownika o zdarzeniach poprzez SMS`y.

Rozbudowany menedżer wydruku pozwala w łatwy sposób tworzyć dostosowane do własnych potrzeb wydruki.

Import i eksport z innych baz danych.

Zabezpieczenie bazy danych hasłem.

Zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowej.

Rozbudowany interfejs użytkownika pozwala zrealizować te same funkcje na wiele sposobów.

Wyważony zestaw funkcji i opcji sprawia że korzystanie z programu jest proste i przyjemne.

Charakterystyka klienta pocztowego

Obsługa dowolnej liczby kont pocztowych (POP3/SMTP).

Potężny system filtrowania do automatycznego przetwarzania wiadomości.

Zdalna obsługa wiadomości przechowywanych na serwerze.

Pobieranie i wysyłanie wiadomości w tle.

Znane z Eksploratora Windows drzewo folderów do organizowania przechowywanych wiadomości.

Oparty na mechanizmach Microsoft Internet Explorer podgląd wiadomości HTML.

Odporność na większość wirusów skryptowych przenoszonych w wiadomościach pocztowych.

Edytor umożliwiający tworzenie wiadomości pisanych zwykłym tekstem jak i w formacie HTML.

Mechanizm drag&drop do przenoszenia wiadomości między folderami oraz dodawania załączników do wiadomości.

Różnice w stosunku do wersji płatnej

Licencję na użytkowanie, przyznana jedynie użytkownikom prywatnym, wyłączając firmy i instytucje, dla których przeznaczone są płatne wersje programu

Obecność w wysyłanych wiadomościach e-mail stopki o treści "Wiadomość wysłana za pomocą programu Draco Organizer Home Edition"

