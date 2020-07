Dragon Age: Początek

Pobierz program

Jeden z najlepiej wykonanych cRPG w historii, twórców takich serii jak Baldur’s Gate, Neverwinter Nights czy Mass Effect.

Zło, złem zwyciężaj

Akcja rozgrywa się na pradawnym kontynencie Thedas, w królestwie Ferelden. Jest to ojczyzna sojuszu ludzi, elfów i krasnoludów, którzy od zarania dziejów żyją ze sobą w zgodzie. Nagle na horyzoncie pojawia się potężny, nieznany wróg, jakim jest Plaga. Pod dowództwem potężnego arcydemona, władającego siłami nieczystymi i zarazą, pustoszą kraj dobrobytu. Tylko Szarzy Strażnicy są w stanie powstrzymać zepsucie i ocalić Ferelden przed złem.

Podczas zabawy wcielamy się w tamtejszego bohatera, od którego zależeć będzie przyszły los krainy. Za swoją waleczną postawę i męstwo, zostaje on wcielony do Szarych Strażników, by nieść sprawiedliwość i honor, a także pokonać istniejące zło. Nasz bohater może liczyć na pomoc spotkanych podczas kampanii towarzyszy, korzystając z ich umiejętności, rady oraz zdolności w boju.

Dokonywanie wyborów

Jednym ze świetnych aspektów mechaniki w grze, jest spory nacisk na decyzje głównego bohatera. Od naszych wyborów często będzie zależał los spotkanych na swej drodze przeciwników, jak i wydarzeń związanych z ludnością cywilną. Należy jednak dokonywać wyborów mądrze, gdyż raz źle podjęta decyzja, może być w niedalekiej przyszłości katastrofalna w skutkach.

Wielokrotnie musimy wybierać między dwoma mało optymistycznymi wariantami, zważając niczym Geralt na mniejsze zło. Nasze wybory nie zawsze będą słuszne, lecz na pewno zgodne z większością naszych towarzyszy, którzy niejednokrotnie podzielą się z nami radą lub wspomogą w trudnych chwilach swoim zdaniem.

Przygotowanie do zabawy

Zabawę rozpoczynamy od stworzenia własnego bohatera. Twórcy oddali nam rozbudowany edytor postaci, więc mając do dyspozycji wiele wariantów, możemy stworzyć swoją wymarzoną postać. Sami kierujemy losami i przyszłymi przygodami naszej gromadki, decydując czy problemy będziemy załatwiać mieczem, magią czy przemyślaną dyplomacją.

Walki odbywają się w czasie rzeczywistym, choć wielokrotnie przyjdzie nam skorzystać z aktywnej pauzy. Mimo iż gra cechuje się raczej wysokim poziomem trudności, od naszego podejścia taktycznego, wybrania odpowiedniego wyposażenia oraz wysokiego poziomu postaci może zależeć przyszły los bitwy.

Kluczowe cechy gry: