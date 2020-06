Pobierz program

Drakensang Online to sieciowy hack’n’slash w stylu kultowego Diablo. Gra jest sukcesywnie rozwijana od 2012 roku przez firmę Bigpoint.

Za darmo!

Nie dość, że za Drakensang Online nie trzeba nic płacić, to cała produkcja dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych, więc uruchomimy ją na dowolnym komputerze bez konieczności instalowania jakichkolwiek plików. Wystarczy utworzyć bezpłatne konto użytkownika, a następnie zalogować się do niego, by rozpocząć przygodę.

Jak wygląda rozgrywka?

Drakensang Online skupia się na wykonywaniu zadań, które w dużej mierze sprowadzają się do walki z potworami. Podobnie jak w innych action RPG-ach na porządku dziennym jest pozyskiwanie doświadczenia i awansowanie na kolejne poziomy. Wraz z postępami w zabawie odblokowujemy nowe rodzaje broni i inne elementy wyposażenia; zdobywamy także potężne umiejętności.

Wysokiej jakości grafika

Wydawać by się mogło, że udostępnienie Drakensang Online za darmo i w dodatku przez przeglądarkę internetową nie pozwoli twórcom rozwinąć skrzydeł w kwestii oprawy wizualnej. Gra nie odstaje pod tym względem od konkurencyjnych tytułów, oferując naprawdę przyzwoitą grafikę.

Najważniejsze cechy:

hack’n’slash dla fanów Diablo

różnorodne klasy postaci do wyboru

tryby dla jednego i wielu graczy

nie wymaga instalacji (działa w przeglądarce)

za darmo

przyzwoita oprawa wizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Drakensang Online: