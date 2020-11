Pobierz program

Drawboard PDF to intuicyjne narzędzie do tworzenia, modyfikowania i edycji dokumentów PDF.

Przygotowana przez Microsoft aplikacja wspiera wszelkie, możliwe działania na plikach PDF. Za jej pomocą dodasz odręcznie notatki, wykresy czy inne obiekty do już istniejących plików PDF. Aplikacja rozpoznaje poziomy nacisku cyfrowego pióra, co przekłada się na wygodę i porównanie do pracy z kartką papieru i długopisem.

Aplikacja dostępna jest w wersji bezpłatnej. Można wybrać też wersję Drawboard PDF Pro, która jest dostępna w abonamencie miesięcznym za równowartość 7 USD.