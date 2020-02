Pobie​rz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Drawpile to open source'owe narzędzie do malowania na komputerze, które dostępne jest dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS i umożliwia współdzielenie utworzonych obrazów, a także wieloosobową pracę nad nimi za pośrednictwem Internetu.

Aplikacja wyposażona została w bardzo prosty i intuicyjny interfejs graficzny zbudowany na bazie biblioteki Qt. Skupia on w sobie zestaw łatwo dostępnych funkcji i narzędzi do szkicowania oraz malowania różnego rodzaju własnych dzieł sztuki. Wśród nich znajdziemy opcje ołówka, pędzla, gumki, selektora kolorów, rysowania linii i podstawowych kształtów, a także dodawania do projektu adnotacji. Użytkownik może dowolnie manipulować atrybutami (wielkość, grubość, przeźroczystość, kolor itp.) każdego z nich.

Dodatkowo Drawpile dysponuje bardziej złożonymi mechanizmami tworzenia obrazów, jakimi są warstwy. To właśnie przy ich użyciu możliwe jest wygodne tworzenie zapierających dech w piersiach, składających się z wielu niezależnych elementów malowideł. Mimo to, funkcjonalnością, która wydaje się być najciekawsza i która zachęca do skorzystania właśnie z tej aplikacji jest możliwość grupowej pracy nad projektami graficznymi. Wystarczy, że jeden z użytkowników utworzy w programie sesję, a reszta do niej dołączy.

Narzędzie pomimo swojej na pierwszy rzut oka dużej prostocie kryje w sobie olbrzymi potencjał. Z jej poziomu możemy w domowym zaciszu tworzyć mini-arcydzieła, ale również wspólnie z współpracownikami rozwiązywać różne zagadnienia poprzez wspólną pracę nad różnymi szkicami, schematami itp.