Drive SnapShot 1.48

Drive SnapShot to niewielkie narzędzie do tworzenia kopii zapasowych całych partycji. Jego ogromnym atutem jest fakt, iż potrafi pracować z dyskami, które są obecnie używane lub na których zainstalowany jest system operacyjny.

Narzędzie pomimo swoich niewielkich rozmiarów oferuje całkiem spore możliwości. Z jego pomocą stworzymy kopie zapasową w postaci jednego pliku, zawierającego wszystkie dane ze wskazanego dysku - łącznie z ustawieniami systemu, rejestrem Windows itp. Rozwiązania zastosowane w Drive SnapShot dają możliwość tworzenia backupów na komputerach, które muszą pracować 24 godziny na dobę, np. serwerach. Co ważne, tworzone w ten sposób kopie są spójne i w pełni odzwierciedlają zawartość dysku, na którym aktualnie pracuje system.

Program z powodzeniem sprawdza się również z zastosowaniach domowych. Pozwala on nie tyle tworzyć kopie zapasowe partycji, na których przechowywane są ważne dane, co również tworzyć obraz partycji z świeżo zainstalowanym systemem. Ostatni scenariusz okazuje się przydatny w przypadku wystąpienia awarii i pozwala sprawnie przywrócić komputer do pierwotnego stanu bez konieczności przeinstalowywania systemu operacyjnego. Dostęp do wszelakich obrazów dysków opcjonalnie zabezpieczony może być hasłem.

Podobnie jak w przypadku tworzenia kopii zapasowych, tak również proces przywracania danych z backupa nie jest specjalnie skomplikowany. Program obsługiwany może być z poziomu wiersza poleceń. Co istotne, Drive SnapShot daje możliwość przywracania pojedynczych plików zawartych w backupie całej partycji. Program tworzy wirtualny dysk, który przeglądać możemy z poziomu Eksploratora Windows lub dowolnego menedżera plików. Narzędzie wspiera systemy plików FAT16, FAT32, NTFS oraz Linux EXT2/3/4/Reiser.

