Driver Booster to użyteczne i zarazem bezpłatne narzędzie, które umożliwia zarządzanie sterownikami do urządzeń w systemie Windows, dbając o to, by na komputerze zainstalowane było zawsze najaktualniejsze oprogramowanie sterujące pracą różnych jego podzespołów.

Sprawna diagnostyka sterowników urządzeń

Program jest prosty w obsłudze i działa na tyle stabilnie, że można go bez wahania zainstalować i używać bez obawy o sprawność systemu. Jego głównym zadaniem jest dokładne skanowanie komputera i wykrywanie wszystkich przestarzałych sterowników do sprzętu. Driver Booster charakteryzuje się dużą szybkością pracy. Sam proces diagnostyki zajmuje w przypadku standardowego komputera zaledwie kilka sekund i obejmuje takie podzespoły jak procesor (CPU), układ graficzny (GPU - zintegrowany i dedykowany), kartę graficzną i sieciową, różnego rodzaju kontrolery, myszki i klawiatury oraz wiele innych wiodących producentów.

Błyskawiczna i bezpieczna aktualizacja sterowników

Gdy już proces analizy komputera i zainstalowanych na nim sterowników zostanie zakończony narzędzie wyświetla w głównym oknie listę wszystkich przestarzałych sterowników, które należy zaktualizować. Poza informacją o dokładnej nazwie urządzenia, do którego się one odnoszą Driver Booster ocenia również jak bardzo przestarzałe są wykryte sterowniki, umożliwiając ich sprawną i wygodną aktualizację. To jednak nie wszytko. Narzędzie bardzo dobrze radzi sobie również z instalacją sterowników dla niezidentyfikowanych w systemie Windows urządzeń.

Co istotne, program tworzy punkty przywracania, pozwalając przywrócić system do pierwotnego stanu w razie niepowodzenia. W ustawieniach możemy zdefiniować czy Driver Booster uruchamiany ma być wraz z Windowsem oraz co jaki czas ma być przeprowadzana analiza sterowników. Narzędzie podczas pobierania z bazy aktualnego oprogramowania dla urządzeń wspiera serwery proxy.

Tryb gier i optymalizacja systemu

Aktualne wydanie programu wzbogacone zostało w funkcje, która z pewnością ucieszy graczy. Zintegrowany i w pełni konfigurowalny tryb gier daje użytkownikowi możliwość błyskawicznej optymalizacji systemu pod kątem wydajności osiąganej przez komputer właśnie w grach. Driver Booster potrafi wyłączyć wskazane aplikacje, procesy czy usługi systemowe w celu zwolnienia zasobów systemowych. Opisywany tryb może być dowolnie włączany i wyłączany w wybranym przez użytkownika czasie. Możliwe jest również utworzenie na pulpicie specjalnej ikonki, która te operacje dodatkowo ułatwi.

Kolejnym godnym uwagi narzędziem wbudowanym w Driver Boostera jest mechanizm optymalizacji systemu operacyjnego. I o ile samodzielnie potrafi ono wykryć wszelakie nieprawidłowości w środowisku operacyjnym tak do ich rozwiązania wymagana będzie instalacja dodatkowego (darmowego) oprogramowania tego producenta - Advanced SystemCare. Jego działanie obejmuje wykrywanie i usuwanie niepotrzebnych plików, śladów prywatności, wpisów w rejestrze itp.

Twórcy udostępnili w programie dodatkowo zestaw niewielkich narzędzi przeznaczonych do przywracania komputera do stanu pierwotnego po nieudanej instalacji sterowników, naprawiania problemów z dźwiękiem, rozdzielczością czy siecią, usuwania danych niepodłączonych urządzeń oraz wyświetlania szczegółowych informacji o zainstalowanym systemie operacyjnym.

