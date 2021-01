Pobierz progra​m

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Driver Booster PRO to rozszerzone wydanie niezwykle popularnego narzędzia przeznaczonego do kompleksowej obsługi sterowników urządzeń w systemie Windows. Dzięki niemu możliwa jest sprawna aktualizacja przestarzałych sterowników, instalacja brakujących komponentów czy wykonywanie kopii zapasowych sterowników.

Program charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dużą szybkością działania. Jego głównym zadaniem jest skanowanie komputera, wykrywanie przestarzałych sterowników do urządzeń, a następnie ich aktualizacja. Driver Booster PRO doskonale radzi sobie z obsługą nietypowych sprzętów, do których użytkownik nie potrafi odnaleźć sterowników i/lub zawiodły inne narzędzia tego typu.

W rezultacie działania narzędzia użytkownik otrzymuje raport w formie listy, na której wyszczególnione są wszystkie nieaktualne lub brakujące sterowniki. To właśnie na tym etapie możliwe jest przeprowadzenie operacji aktualizacji i instalacji opisywanych komponentów dla wybranych lub wszystkich urządzeń. Co istotne, program umożliwia tworzenie punktów przywracania, dzięki którym przywrócimy system operacyjny do pierwotnego stanu w razie niepowodzenia.

Wydanie Driver Booster PRO w stosunku do edycji bezpłatnej dysponuje znacznie bardziej rozbudowaną bazą sterowników, umożliwia instalację składników nieoznaczonych jako WHQL, znosi limit prędkości pobierania, automatycznie tworzy kopie zapasowe sterowników, umożliwia aktualizację komponentów w grach w celu poprawy wydajności czy oferuje możliwość łatwej naprawy typowych problemów ze sprzętem.