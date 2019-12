Pobierz prog​ram

Driver Genius to profesjonalny i rozbudowany program służący do zarządzania sterownikami w systemie Windows. Z jego pomocą możemy aktualizować i odinstalowywać sterowniki, a także tworzyć ich kopie zapasowe, w celu późniejszego przywrócenia w razie awarii systemu operacyjnego.

Korzystając z programu możemy w łatwy i szybki sposób wyszukać brakujące sterowniki, a także zaktualizować przestarzałe oprogramowanie. Driver Genius wyszukuje dokładnie wszystkie sterowniki do każdego podzespołu zamontowanego w komputerze, w tym między do płyty głównej, karty sieciowej, graficzne i muzycznej, kontrolerów IDE, ATA, SATA, a nawet do innych urządzeń systemowych i wskazujących.

Program gromadzi informacje o sterownikach i tworzy kopie zapasowe, którą możemy przywrócić po zmianie systemu operacyjnego. Driver Genius skanuje całą zawartość dysku twardego i wyświetla listę z wadliwymi i przestarzałymi sterownikami, z której użytkownicy mogą dokładnie odczytać najważniejsze informacje odnośnie wersji sterowników, a także pobrać je automatycznie z poziomu samego programu.

Oprócz tego podaje dokładnie informacje o zainstalowanych podzespołach w komputerze. Wyświetla najważniejsze parametry procesora, płyty głównej, pamięci, dysków twardych, karty graficznej i dźwiękowej, a nawet sieci i monitora. Poza tym posiada też wbudowane moduły do przeprowadzania aktualizacji bazy danych i diagnostyki wszystkich zainstalowanych sterowników i urządzeń w komputerze.

