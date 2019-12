Driver Magician Lite 4.901

Darmowy,wykrywa wszystkie sterowniki,na czerwono podkreśla te które nie są zintegrowane z Windowsem,możliwości wyboru sterownikó do skopiowania

20.06.2014 22:42 • Recenzja do wersji 4.26

Witam,Driver Magician Lite to doskonały program do robienia kopi zapasowych sterowników, z jego pomocą zrobienie kopi sterowników zajmuję kilka sekund. Program zaznacza na czerwono wszystkie sterowniki nie zintegrowane z systemem Windows(te które warto skopiować) co jest ogromną zaletą dla laików(skąd szary człowiek ma wiedzieć, jakie sterowniki są w Windowsie a które nie ?) Driver Magican lite ma przejrzysty interfejs z pełną możliwością wyboru jakie sterowniki chcemy skopiować.Program pomógł mi przy skopiowaniu sterowników(robiłem reinstalacje systemu od nowa)

Jedyną wadą jest brak kilku funkcji z wersji płatnej, lecz nie ma nic za darmo :-} jako darmowe zastosowanie driver magican sprawdza się w 100%

Ocena: 5/5 Program spełnił moje oczekiwania