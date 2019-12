Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Driver Talent (kiedyś Drive The Life) to kompleksowe rozwiązanie skierowane do tych osób, które zawsze chcą mieć komfort posiadania aktualnych wersji sterowników do posiadanego sprzętu, a jednocześnie nie chcą przeprowadzać ręcznych ich instalacji i aktualizacji. Nie wspominając już o konieczności samodzielnego sprawdzania, czy są dostępne nowsze wersje dla posiadanych komponentów komputera.

Tuż po udanej instalacji, Driver Talent zaczyna skanowanie systemu w poszukiwaniu urządzeń i po kilku minutach przedstawia raport. Dowiadujemy się wówczas, jaki sprzęt posiada aktualne sterowniki, które są uszkodzone lub wymagają zaktualizowania. Do tego program oferuję opcję backupu (kopii bezpieczeństwa) już zainstalowanych driverów, co pozwala na powrót do działających ustawień w razie awarii lub wykrycia niepożądanej funkcjonalności w stosunku do posiadanej wcześniej edycji.

Baza danych programu jest naprawdę duża i obejmuje sprzęt zarówno nowy, jak i niedostępny już w sprzedaży na rynku od wielu lat, dzięki czemu korzystać z aplikacji mogą w zasadzie wszyscy chętni. Driver Talent jest prosty w obsłudze, posiada intuicyjny interfejs nawiązujący do popularnego i coraz częściej stosowanego Modern UI. Dzięki niemu nawet użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą bez problemu posiadać aktualne sterowniki - wystarczy, że raz na jakiś czas uruchomią Driver Talent.