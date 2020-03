Pobierz pro​gram

DriverEasy jest przydatnym i niezwykle skutecznym narzędziem przeznaczonym do aktualizacji sterowników w systemie Windows (7, 8 i 10). Wspiera ono większość dostępnego sprzętu i poza samą aktualizacją umożliwia ono również identyfikowanie urządzeń oraz instalację brakujących sterowników.

Wykrywanie przestarzałych sterowników

Program po uruchomieniu skanuje komputer w poszukiwaniu urządzeń zamontowanych w naszym komputerze, a następnie wyszukuje zainstalowane dla nich sterowniki i porównuje ich wersje z wersjami sterowników w autorskiej bazie DriverEasy. Po zakończeniu tego procesu DriverEasy wyświetla listy zawierające zestawienie urządzań z aktualnymi sterownikami oraz te, dla których sterowniki są przestarzałe. Z poziomu wspomnianych list użytkownik może wyświetlić szczegółowe informacje o sterownikach, a także ukryć pozycje, których nie chce aktualizować.

Identyfikowanie sprzętu i aktualizacje sterowników

W kolejnym etapie DriverEasy pozwala użytkownikowi pobrać i zainstalować sterowniki dla wybranych urządzeń. Co istotne, program wykorzystywany może być bez problemu w przypadku kiedy nie dysponujemy żadnymi sterownikami i nie nie do końca wiemy jaki sprzęt znajduje się pod obudową naszego komputera. DriverEasy podczas pracy korzysta z własnej bazy, w której znajduje się ponad 8 mln. sterowników do takich komponentów jak chipsety płyt głównych, karty graficzne, karty dźwiękowe, monitory, skanery, drukarki, karty sieciowe, myszki, klawiatury itp. Warto zaznaczyć, że są to sterowniki certyfikowane.

Narzędzie w wersji bezpłatnej nie umożliwia niestety zbiorczej aktualizacji sterowników. Oznacza to, że sterowniki dla poszczególnych urządzeń będziemy musieli pobrać i zainstalować ręcznie. Samodzielnie przyjdzie nam również stworzyć punkt przywracania systemu w przypadku kiedy nie jesteśmy pewni instalowanych sterowników.

Co daje DriverEasy PRO?

DriverEasy w wersji płatnej dodatkowo wyposażony został w moduły pozwalające odinstalowywać, tworzyć kopie zapasowe oraz przywracać sterowniki podczas np. przeinstalowywania systemu lub eksperymentowania z różnymi ich wersjami. Nie posiada ona także ograniczenia transferu podczas pobierania sterowników.

