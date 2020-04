DriverMax 11.16

13.01.2014 22:57 • Recenzja do wersji 7.27

Chciałbym tutaj trochę napisać o tym programie. Na początku napiszę o jego zaletach. Pierwszą jego zaletą jest to, że program wszystko robi automatycznie. Klikam parę przycisków i gotowe, wszystko jest naprawdę proste. Znajdzie nawet te sterowniki, które są trudno dostępne (szukałem sterowników do flashowania Motoroli - nigdzie nie znalazłem; w DriverMaxie parę kliknięć i gotowe!). Jeszcze ani razu się na tym programie nie zawiodłem. Aktualizacja sterowników jest świetna. Nawet na stronie producenta (!) znalazłem starsze sterowniki, a DriverMax odszukał najnowsze. Kiedyś nie miałem pewności co do aktualności sterowników, jednak teraz nie ma co do tego wątpliwości. Poza tym wszystkim program jest łatwy w obsłudze - nawet laik go obsłuży.



Pierwszą, i zarazem ostatnią wadą jest dzienne ograniczenie pobierania sterowników. Dziennie możemy wykonać tylko 2 operacje instalacji sterowników. Jednak z czasem ta wada przestaje być dokuczliwa, ponieważ nowe wersje sterowników nie wychodzą przecież co parę godzin.



Podsumowując, jest to świetny program do zarządzania sterownikami i z czystym sumieniem mogę go polecić.