20.02.2018 16:27 • Recenzja do wersji 17.7.86

absolutnie używać. ogromna baza sterowników offline. używam go do instalacji sterowników szczególnie przy instalacji czystej. jak każdego narzędzia należy używać go z głową. jeżeli ktoś nie zada sobie nawet odrobiny trudu, by rozejrzeć się w opcjach, dostosować pracę narzędzia do swoich potrzeb, wybrać komponenty i zdobyć przy tym odrobiny doświadczenia w używaniu programu to nie dziwi mnie, że narzędzie robi mu syf w systemie (weź z kuchni nóż do chleba i ciachnij się po łapie - zobaczymy czy zareaguje tak, jak chleb). a syf, a raczej soft ruski (bo jaki ma robić, kiedy pisany jest przez Rosjan) dla niektórych najlepiej byłoby chyba, gdyby DPS odgadywał ich myśli, wyręczał i jeszcze podawał kawę. a najbardziej zastanawia, kiedy ktoś pisze "absolutnie nie instalować" lub "totalne dziadostwo" nie podając ani jednego argumentu. oczywiście narzędzie idealne nie jest. zdarzają mu się wpadki, ale generalnie bardzo pomaga. zaletą jest tryb offline, kiedy w bardzo prosty sposób można zainstalować sterowniki np. kart sieciowych... do młodych: nie czytać głupot z internetu, nie wierzyć bezgranicznie. użyć narzędzia i sprawdzić po swojemu. wyciągnąć wnioski.