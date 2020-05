DroidCam 6.2.4a

Pobierz pr​ogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

DroidCam to niewielkie i bardzo proste narzędzie, pozwalające transmitować na komputer obraz wideo z dowolnego smartfonu lub tabletu z systemem Android. Umożliwia ono wykorzystywanie zewnętrznego urządzenia do prowadzenia wideo-rozmów przy użyciu wielu najpopularniejszych komunikatorów internetowych.

Program dostępny jest dla systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz Linux. W połączeniu z aplikacją o tej samej nazwie, którą musimy zainstalować na naszym smartfonie/tablecie pozwala przekształcić to urządzenie na kamerkę internetową i wykorzystywać ją do rejestrowania filmików na komputerze lub prowadzenie wideo-rozmów ze znajomymi za pośrednictwem Internetu. Z różnych źródeł użytkownicy informują, że DroidCam współpracuje m.in. z GG, Skype czy Hangout.

Obsługa tego małego narzędzia jest bardzo prosta. W zależności od sposobu połączenia (możliwe połączenia poprzez sieć WiFi/LAN lub kabel USB) użytkownik definiuje jedynie takie parametry jak adres IP urządzenia z Androidem, port do komunikacji, a także czy transmitowany ma być obraz i/lub dźwięk. Z poziomu DroidCam skonfigurujemy również rotację obrazu oraz jego rozdzielczość (od 320x240 do 1280x960p). Program oferuje funkcję automatycznego ostrzenia obrazu, wykorzystywania diody LED do oświetlania kadru oraz zoomowania.