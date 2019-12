Pobierz pro​gram

DropBox to ciekawa multiplatformowa aplikacja i usługa w jednym pozwalająca tworzyć kopie zapasowe danych na zewnętrznych serwerach (darmowy limit do 2 GB).

Narzędzie ułatwia proces archiwizacji danych znajdujących się na komputerze, ich późniejszej synchronizacji oraz udostępniania online znajomym. W przypadku tego ostatniego procesu wystarczy uaktywnić opcję Share, oraz podać adresy mailowe, na które wysyłane są linki do plików. Ważnym aspektem aplikacji DropBox jest prostota obsługi (wystarczy dodać folder do synchronizacji z serwerem), synchronizacja danych z wieloma systemami jednocześnie, dostęp do plików z poziomu przeglądarki internetowej oraz bezpieczne wysyłanie plików poprzez protokół SSL i szyfrowanie AES-256.