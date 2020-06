Druga tura wyborów 2020. Przypominamy, jak skorzystać z e-usług wyborczych

Udostępnij:

E-usługi wyborcze znowu aktywne, więc jeśli nie zdążyliście się dopisać do spisu lub rejestru wyborców przez I turą, to znów macie na to szansę. Przez internet możecie zgłosić również chęć głosowanie poza miejscem zamieszkania, jeśli w dniu, gdy odbywa się II tura wyborów, będziecie, np. na urlopie lub chęć zagłosowania korespondencyjnego.

Głosowanie na wakacjach

Na początek jednak ważna informacja. Jeżeli dopisaliście się już na listę wyborców poza miejscem swojego zamieszkania, to 12 lipca również będziecie głosować w nowym miejscu. Jeżeli więc chcecie głosować w innym miejscu, np. z powrotem w waszym miejscu zamieszkania - powinniście pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z którego urzędu potrzebujecie takiego zaświadczenia? Z tego, w którym dopisaliście się do spisu. Jeśli zaś 12 lipca będziecie w miejscu, w którym dopisaliście się do spisu i głosowaliście 28 czerwca – nie musicie ponownie dopisywać się do spisu.

Jak dopisać się do spisu wyborców przez internet?

Jeżeli jednak do tej pory głosowaliście w miejscu swojego zamieszkania, to e-usługi wyborcze pozwolą wam dopisać się do spisu wyborców w wybranej przez was miejscowości. Oto jak to zrobić.

Wybierzcie e-usługę Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Kliknijcie przycisk Dopisz się do spisu wyborców i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go macie).

Sprawdźcie wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go macie).

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymacie na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i podany we wniosku adres e-mail.

Aby dopisać się do spisu wyborców, konieczny jest profil zaufany (PZ). Jeśli go nie masz - sprawdź nasz poradnik, jak założyć. Pamiętajcie, że aby złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców, musicie również znać adres miejsca, pod którym będziecie przebywać 12 lipca.

Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV. Maile mogą trafiać do spamu, więc dobrze jeśli co jakiś czas tam zajrzycie - szybka odpowiedź na wiadomość urzędnika powinna przyspieszyć procesowanie wniosku.

Z e-usługi możecie skorzystać do wtorku 7 lipca o godz. 23.59

Głosowanie korespondencyjne w II turze wyborów

Jeśli w pierwszej turze, zagłosowaliście korespondencyjnie – przed II turą nie musicie składać kolejnego wniosku. Pakiet wyborczy dostaniecie na ten sam adres, na który dostaliście pakiet z I tury.

Jeżeli jednak wcześniej głosowaliście tradycyjnie, a teraz chcielibyście korespondencyjnie, oto co należy zrobić:

W serwisie GOV.pl wybierzcie e-usługę Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Pols...

Kliknijcie przycisk Zgłoś zamiar głosowania.

Zalogujcie się profilem zaufanym lub e-dowodem.

Sprawdźcie swoje dane. Podajcie dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (możesz podać obie dane albo jedną).

Wybierzcie, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy: odbiór osobisty w urzędzie czy przesyłkę na adres, który podasz w zgłoszeniu

Sprawdźcie zgłoszenie, podpisz je elektronicznie i wyślijcie.

Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymacie na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV.

Jeśli chcecie głosować korespondencyjnie, to czas na zgłoszenie macie tylko do 20 czerwca (do północy).

Urząd nie rozpatrzy zgłoszenia, jeśli:

nie uzupełnicie lub nie poprawicie go w ciągu jednego dnia od otrzymania wezwania z urzędu,

macie ustanowionego pełnomocnika do głosowania,

wydano już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziecie w dniu wyborów.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Ponownie można skorzystać także z e-usługi Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. To usługa, dzięki której na stałe zmienicie miejsce głosowania. Nie tylko na drugą turę, ale także na wszystkie kolejne wybory. Co ważne, jeśli koniecznie chcecie z niej skorzystać przed 12 lipca, musicie się spieszyć.

Wpis do rejestru nie następuje automatycznie i wymaga rozpatrzenia przez urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy.

Jak się wpisać do rejestru wyborców na stałe? Zajrzyjcie do poradnika, w którym krok, po kroku wyjaśniamy,jak złożyć wniosek i jakich dokumentów będziecie potrzebować.

Ważne daty

Jeśli chcecie skorzystać z e-usług wyborczych, musicie się spieszyć: