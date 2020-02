Drzewo Genealogiczne II 4.2.0.0

23.06.2019 12:45 • Recenzja do wersji 3.20.0.0

W porównaniu z Family Tree Builderem program bardzo dobry. Jest stabilny, obsługa intuitywna. Nie żałuję zakupu na dalsze dwa lata.

Jako stary IT programista w sterowaniu procesów technologicznych w metalurgii mam wyczucie czy program jest dobry albo nie.

A Drzewo II. z wszystkich programów gegealogicznych jest naprawdę świetny i, można powiedzieć, że najlepszy. Wygodą jest połączenie Drzewa II. z prezentacją na www stronach Naszej genealogii. Tylko nie wiem dlaczego prezentacja jest wiązana na hasło a tylko dla zwanych. GDPR/RODO prezentacji nie broni jeśli chodzi o osoby zmarłe. To, wg mnie, jest decyzja twórcy drzewa. U osób żyjących można w prezentacji na stronach Naszej genealogii zablokować i prezentować naprz. tylko nazwisko i płeć. Może by i było więcej chętnych do prezentacji w Naszej genealogii.