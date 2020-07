Pobierz program

Dungeon Fighter Online to gra MMORPG, która przeniesie gracza do dynamicznego, dwuwymiarowego świata pełnego przemocy oraz niebezpieczeństw i aby w nim przetrwać, będzie musiał wykazać się sporą zręcznością. Inspirowana takimi tytułami jak Golden Axe i Double Dragon, z pewnością wywoła nostalgię u niejednego fana gier RPG sprzed lat.

Rozgrywka w stylu retro

Na początku gracz będzie musiał wybrać swoją postać spośród ośmiu dostępnych klas. Niektóre z nich dają wybór między płcią żeńską i męską. Dodatkowo większość bohaterów może należeć do jednej z profesji wypunktowanych na panelu postaci.

Nie mogło tutaj zabraknąć systemu rozwoju postaci, typowego dla produkcji RPG. Pokonywanie wrogów daje punkty doświadczenia, które umożliwiają podnoszenie poziomu bohatera. Poza tym, wykonywanie misji również stanowi źródło owych punktów i dodatkowo za ich wykonanie gracz nagradzany jest ciekawymi przedmiotami i złotem.

Dungeon Fighter Online to przede wszystkim przemierzanie podziemi – samemu lub z drużyną – i walka z potworami. Gracz będzie musiał wybierać takie miejsca, aby znajdujący się tam przeciwnicy nie byli ponad siły bohatera, a więc dostosowane do jego poziomu.

Ponieważ gra jest sieciowa, to oczywiście istnieje możliwość tworzenia i dołączania do Gildii, dzięki którym rozgrywka będzie ciekawsza, a członkowie będą mogli liczyć na bonusy związane z pracą w grupie.

Należy dodać, że mimo iż Dungeon Fighter Online zawiera mikropłatności, to nie jest to typowa gra “pay to win”. Elementy możliwe do zakupienia za prawdziwą walutę są albo udostępniane wszystkim w czasie eventów, albo zwyczajnie można je kupić za złoto od innych graczy.

