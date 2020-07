Pobi​erz program

Duplicate Media Finder to polskie narzędzie przeznaczone do wyszukiwania oraz usuwania duplikujących się danych różnego typu. Udostępnione ono zostało bezpłatnie, umożliwiając każdemu sprawne porządkowanie plików i odzyskiwanie wolnej przestrzeni na dysku twardym.

Jak działa Duplicate Media Finder?

Program po uruchomieniu wymaga od użytkownika wstępnej konfiguracji. Należy wskazać lokalizację uwzględnianą podczas analizy oraz trybu wyszukiwania duplikatów. Domyślnie aktywna jest opcja szukania wszystkich typów identycznych plików. Duplicate Media Finder pozwala jednak wyszukiwać wybrane multimedia (obrazy, wideo i audio) w jednym z 3 poziomów wrażliwości. Pozostałe opcje umożliwiają definiowanie bardziej szczegółowych kryteriów czy stosowanie filtrów mających za zadanie zawęzić kręg poszukiwań.

W rezultacie swojej pracy Duplicate Media Finder prezentuje listę wyników, która uwzględnia wszystkie wyszukane dla nas duplikujące się dane. Program informuje nas o ilości odnalezionych plików, ich łącznym rozmiarze a w przypadku multimediów umożliwia ich podgląd lub odtworzenie. Wśród cech charakterystycznych dla opisywanego narzędzia wymienić należy dużą szybkość i skuteczność działania.

Co wydaje się oczywiste, Duplicate Media Finder umożliwia pracę z dyskami twardymi zamontowanymi w komputerze. Ponadto wspiera on wszelakie nośniki danych, które można do niego podłączyć, a także potrafi wyszukiwać duplikaty w obrębie urządzeń mobilnych z Androidem/iOS-em oraz popularnych usług dysków w chmurze (OneDrive, DropBox, Google Drive, iCloud itd.).

Kluczowe cechy narzędzia: