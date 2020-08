Dwarf Fortress 0.47.04

Po​bierz program

Dwarf Fortress to bardzo unikalne połączenie strategii z grą RPG, które pokazuje, że przy zdaniu się na wyobraźnię komputerowców, grafika nie jest najważniejsza. Projekt rozwijany od lat przez braci ze studia Bay 12 Games w niektórych kręgach zyskał status kultowego, zwłaszcza pośród starszych fanów PC. Wszystko z tego względu, że aby móc czerpać radość z zabawy trzeba przyzwyczaić się do mocno umownej oprawy.

Świat przedstawiany jest w formie zbitków wielokolorowych znaków, reprezentujących różnorakie obiekty. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak losowy ciąg znaków, ale wystarczy bliżej się przyjrzeć oraz zacząć kojarzyć symbole z funkcjami, aby rozgrywka zaczęła powoli stawać się jasna. W tym szaleństwie naprawdę jest metoda. Zabawa może odbywać się w dwóch podstawowych trybach. Albo tworzymy i rozwijamy swoją osadę krasnoludów, albo wyruszamy samotnym śmiałkiem na podbój przyległych krain.

Projekt Dwarf Fortress jest grą naprawdę rozbudowaną i skomplikowaną, przy której należy spędzić wiele godzin, żeby móc cieszyć się szerokimi możliwościami niby dość archaicznego programu. Obsługuje się go klawiatura, zaś komendy zostały dosyć jasno opisane. Z każdą kolejną przygodą będziecie cieszyć się, że pożyliście trochę dłużej... Tytuł nie każdemu przypadnie do gustu, jeśli jednak ktoś doskonale pamięta czasy tekstowych gier przygodowych na pewno powinien dać mu szansę. To taki unikat.