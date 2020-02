Pobie​rz program

DxO PhotoLab to profesjonalna ciemnia elektroniczna, czyli program do obróbki zdjęć zrobionych aparatem cyfrowym, który umożliwia wykonanie całego procesu, od wyboru najepszych zdjęć z sesji, przez korekcję i retusz, po zapisanie ich wybranym rozmiarze i formacie. W odróżnieniu od innych, ten program bardzo mocno bazuje na parametrach sprzętu fotograficznego i dzięki temu parametry obróbki z jego użyciem są bardzo dobrze dopasowane do konkretnych zdjęć.