Dysk Google nie chce twoich śmieci. Pliki z kosza znikną po 30 dniach

Dysk Google już wkrótce nie będzie przechowywać w nieskończoność plików, które trafiły do kosza. Jak poinformował producent na Blogu G Suite, począwszy od 13 października 2020 roku, Dysk będzie automatycznie usuwać dokumenty z kosza po 30 dniach. Powód to chęć ujednolicenia zachowania wszystkich produktów Google'a. Jako argument podawany jest Gmail, gdzie od dawna przeniesione wiadomości do kosza są po pewnym czasie bezpowrotnie kasowane.

Korzystając z okazji, Google dzieli się dodatkowymi szczegółami, które powinny zainteresować posiadaczy Dysku Google w organizacjach. Jak się bowiem okazuje, w przypadku aktywnych użytkowników G Suite, administratorzy będą mogli odzyskać ich usunięte pliki z kosza jeszcze przez 25 dni od momentu skasowania. Twórcy przypominają przy tym, że pliki w koszach współdzielonych dysków już teraz są automatycznie kasowane właśnie po 30 dniach i nie powinno być to zaskoczeniem.

Co istotne, użytkownicy zostaną skutecznie poinformowani, że Google zmienia podejście do plików w koszu. Po wdrożeniu odpowiedniej aktualizacji, w aplikacjach pojawi się baner ze szczegółowymi informacjami. Dodatkowe komunikaty zapowiadające zmianę będą w nich jednak dostępne wcześniej, bo od 29 września.

Jak wspomniano wyżej, Google wprowadza nowe zasady w Dysku Google 13 października, ale w praktyce niektórzy użytkownicy mogą je zauważyć nieco później. Jak zwykle w takich przypadkach, wdrażanie jest etapowe, toteż niektórzy zauważą zmiany nawet 15 dni później, w konsekwencji korzystając z bezterminowego przechowywania plików w koszu Dysku maksymalnie do 28 października.

