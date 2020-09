Dzienniczek Vulcan – nowa aplikacja dla uczniów i rodziców z dostępem do dziennika UONET+

Udostępnij:

Firma Vulkan odpowiedzialna za elektroniczny dziennik UONET+ zachęca rodziców i uczniów do pobrania nowej wersji mobilnej aplikacji, która pozwala śledzić postępy swoich pociech w szkole. Chodzi Dzienniczek Vulcan, który jest już dostępny do pobrania na Androida i iOS-a. Mimo trudnego początku w niektórych przypadkach, program powinien lada moment zyskać pełną sprawność – twórcy eliminują usterki na bieżąco.

Jak podaje producent, Dzienniczek Vulcan został stworzony specjalnie z myślą o zdalnych elementach nauczania i hybrydowym podejściu do edukacji. Program ma pomagać rodzicom sprawniej komunikować się ze szkołą i szybko sprawdzać postępy w nauce swoich dzieci. Aplikacja daje dostęp między innymi do wiadomości z elektronicznego dziennika, ocen, frekwencji, zastępstw, zadań domowych oraz planów lekcji.

Vulcan zachęca do pobrania nowej aplikacji, fot. materiały prasowe.

"Doświadczenie kształcenia zdalnego, do którego uczniowie zostali niejako zmuszeni, pokazało im, że taka forma nauczania może być efektywna i ciekawa" – podkreśla prof. Michał Klichowski, członek zespołu badawczego. "Zmieniło to ich postawy względem edukacji za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Choć nadal chcą uczyć się w tradycyjnych klasach szkolnych, to chcieliby także, by część z ich zajęć realizowana była za pomocą nowych technologii" – dodaje.

Jak wspominano na wstępie, nie wszyscy użytkownicy instalujący nowy Dzienniczek Vulcan, mieli okazję od razu sprawdzić jego możliwości. W Sklepie Play z programami na Androida można znaleźć kilka negatywnych opinii związanych z procesem rejestracji, ale pochwała należy się producentowi – na tę chwilę żaden negatywny komentarz nie pozostał bez pomocnej odpowiedzi. Okazuje się, że jedna z usterek została już rozwiązana i trafi do użytkowników wraz z najbliższą automatyczną aktualizacją.

Dzienniczek Vulcan na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.

Inne aplikacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Opisywany Dzienniczek Vulcan związany z dziennikami elektronicznymi UONET+ nie jest jedyną opcją. Drugą popularną aplikacją tego rodzaju jest Librus dostępny w naszej bazie na Androida oraz iOS-a. Wybór konkretnej aplikacji zależy oczywiście od rozwiązania, które jest wykorzystywane w danej placówce. Uczniów, rodziców i nauczycieli przymierzających się do ewentualnej nauki zdalnej, zachęcamy również do lektury naszego przeglądu polecanych narzędzi do e-learningu.