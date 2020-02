EF Duplicate Files Manager 20.02

Pobierz program

EF Duplicate Files Manager to niewielka, lecz przydatna aplikacja, za pomocą której odnajdziemy i usuniemy z dysku twardego niepotrzebne duplikaty plików, zwalniając tym samym miejsce na dysku.

Obsługa aplikacji jest całkiem prosta i sprowadza się do wybrania dysku lub partycji do przeszukania, aczkolwiek w razie potrzeby nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyszukiwaniem objąć tylko konkretny folder i jego podkatalogi. Po wybraniu lokalizacji, możemy albo rozpocząć proces, albo zajrzeć jeszcze do zaawansowanych opcji, wśród których możemy wybrać czy program ma odnajdywać tylko pliki o takiej samej nazwie, zawartości, wielkości, czy też ignorować pliki bez aktualnej treści, bądź też zaaplikować filtry lub pomijanie wybranych folderów.

Jak więc widać, opcji pomagających w odnajdywaniu i pozbywaniu się zduplikowanych plików jest całkiem sporo. Dodatkowo EF Duplicate Files Manager potrafi rozpoznać zawartość skompresowanych archiwów celem ich analizy. Wśród obsługiwanych formatów odnajdziemy w zasadzie wszystkie najpopularniejsze rozszerzenia, takie jak ZIP, 7-ZIP, ACE, ARJ, GZIP, RAR, TAR, TBZ, ZIP i nie tylko.

