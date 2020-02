EF File Catalog 20.02

Pobierz program

EF File Catalog to rozbudowana aplikacja do katalogowania i zarządzania rozmaitymi zbiorami danych - możemy użyć jej jako wirtualnej biblioteki, zbioru naszych płyt muzycznych czy też albumu ze zdjęciami. Wykorzystanie zależy tak naprawdę tylko od potrzeb i wyobraźni użytkownika.

Program posiada dość typowy, kojarzący się z Eksploratorem Windows, interfejs użytkownika. Z jednej strony nie wygląda on przesadnie atrakcyjnie, z drugiej natomiast jest dobrze znany chyba każdemu użytkownikowi systemów Windows, a tym samym nie musimy się go uczyć od nowa. Możemy stworzyć w zasadzie dowolną ilość katalogów oraz przypisanych im grup, do których z kolei zdefiniujemy dowolną ilość jednostek. Mogą to być zgromadzone przez nas filmy, albumy muzyczne, teledyski, e-booki czy też zdjęcia.

EF File Catalog radzi sobie z odczytem najpopularniejszych archiwów typu ZIP, RAR, ACE oraz ARJ. Skatalogowane zbiory możemy wyeksportować do jednego z dostępnych formatów (TXT, HTML, CSV) albo przeszukiwać za pomocą zaawansowanej wyszukiwarki. Dużym plusem aplikacji jest możliwość modyfikacji interfejsu i jego personalizacji do potrzeb i gustu użytkownika.

