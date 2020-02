EF StartUp Manager 20.02

Pobierz program

EF StartUp Manager to niewielki, ale rozbudowany edytor rozruchu systemu Windows, pozwalający uzyskać wgląd w to jakie programy uruchamiają się przy starcie systemu i ich ewentualną edycję.

Interfejs aplikacji przypomina nieco Eksplorator Windows, co sprawia, że łatwo się zorientować w tym jak program został zaprojektowany. Dzięki temu od użytkownik może od razu przejść do sprawdzenia, co też jest uruchamiane razem z Windowsem. Każdy wpis na liście opatrzony jest nie tylko nazwą aplikacji, ale również ścieżką do niej, ewentualnymi parametrami uruchomienia, sekcją pod którą widnieje w rejestrze oraz obecny stan, a więc to, czy jest obecnie uruchomiona.

Programy, które użytkownik uzna za niepotrzebne można bez problemu wyłączyć. Te przydatne można zaś uporządkować, nadając sobie tym samym znacznie większą kontrolę nad tym, co i w jakiej kolejności włącza się razem z systemem operacyjnym. Ciekawostką jest, że EF StartUp Manager stara się dostarczyć znacznie więcej informacji, niż konkurencyjne rozwiązania, oferując podgląd startupu z uwzględnieniem podziału na poszczególnych użytkowników komputera, a nawet na konkretne klucze rejestru przypisanego do kont lokalnych.

Uwaga!