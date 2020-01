EF System Monitor 20.02

Pobierz program

EF System Monitor to niewielkie narzędzie dostępne dla systemów Windows, które w czasie rzeczywistym monitoruje stopień wykorzystania zasobów systemowych.

Za pomocą tej aplikacji dowiemy się m.in. tego, jakie jest obecne obciążenie procesora, jak długo jest uruchomiony system, jaka jest ilość wolnej przestrzeni na dysku systemowym, a także jaka jest wielkość wykorzystywanej pamięci RAM oraz pliku stronicowania. Dzięki tym informacjom wiemy, jak bardzo obecny zestaw uruchomionych aplikacji wpływa na wydajność naszego komputera.

EF System Monitor jest bardzo prosty w użyciu i w zasadzie nawet trudno mówić o obsłudze - wystarczy go uruchomić, a sam program będzie działał w tle i monitorował sytuację. Czysty minimalizm. Brakuje tutaj jakichkolwiek opcji, nawet tych związanych z eksportem zebranych danych czy też wyświetlaniem grafów. Ciężko więc polecić tę aplikację, biorąc pod uwagę, że nie jest darmowa - jej główny plus to prostota i minimalizm.

