ELISOFT Faktury to bardzo dobra i darmowa aplikacja do fakturowania, umożliwiająca wygodne dokumentowanie wszelakich transakcji sprzedaży oraz zakupu. Oferuje ona także przydatne w większości firm funkcje tworzenia i zarządzania bazą kontrahentów, pracowników oraz towarów i usług.

Program daje możliwość tworzenia dokumentów dotyczących sprzedaży oraz zakupów, wśród których znalazły się m.in. faktury VAT, faktury proforma i korekty. Proces ich wypełniania jest bardzo prosty i większości przypadków ogranicza się do wczytania uzupełnionych wcześniej danych klientów, towarów czy usług. ELISOFT Faktury dysponuje również modułem odpowiedzialnym za tworzenie kart pracowników, które poza danymi osobowymi pozwala gromadzić informacje o zajmowanym przez daną osobę stanowisku, zakresie obowiązków itp.

Aplikacja dobrze sprawdza się podczas pracy na pojedynczym stanowisku, jak również wielu komputerach w obrębie sieci. Dostęp do programu zabezpieczony jest hasłem, a administrator posiada możliwość tworzenia osobnych kont dla każdego z pracowników. Przygotowane przy użyciu ELISOFT Faktury dokumenty mogą zostać standardowo wydrukowane, ale również wysłane mailowo do klienta bezpośrednio z poziomu programu. Aplikacja daje możliwość korzystania z wielu kont bankowych i wielowalutowych kas przy ewidencjonowaniu zapłat. Wystawia faktury w PLN i w EUR, korzystając automatycznie z kursów NBP. Wbudowany magazyn towarów i usług pozwala z kolei na sprawną ewidencję asortymentu. W ręce użytkownika trafia dodatkowo zintegrowany moduł do analiz, przedstawiający w czytelny, graficzny sposób obroty w firmie, zapotrzebowanie na oferowane towary itp.

ELISOFT Faktury z powodzeniem wykorzystywany może być nie tylko do fakturowania, ale również kontaktów z klientami, monitorowania płatności i wysyłania przypomnień o zapłacie, tworzenia zestawień sprzedaży, a także ewidencjonowania kosztów i wydatków w przedsiębiorstwie.

Podstawowe funkcje/możliwości programu

wystawianie faktur VAT zakupu i sprzedaży wystawianie proform wystawianie korekt do faktur zarządzanie listą faktur, z dużymi możliwościami filtrowania, selekcjonowania i wyszukiwania faktur zapisywanie faktur do pliku PDF wysyłanie faktur bezpośrednio z programu przez email do klienta (faktura w postaci PDF znajdzie się w załączniku) obsługa wielu kont bankowych obsługa wielu kas do rozliczeń/wpłaty z faktur, gotówkowe, przelewy, rozliczenia własne/baza klientów (kontrahentów) z łatwym wyszukiwaniem i grupowaniem klientów możliwość definiowania osób kontaktowych możliwość tworzenia notatek związanych z klientami ostrzeganie o zaległych nieuregulowanych płatnościach klienta możliwość zdefiniowania osobnych kont z uprawnieniami do programu dla pracowników praca na jednym lub wielu stanowiskach w sieci automatyczne podpowiadanie nazw ulic, miejsowości, kodów pocztowych w danych kontrahenta sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP wystawianie faktur również w EUR z automatycznym pobraniem kursu waluty z NBP kursy wszystkich walut NBP możliwość definiowania własnego logo i dodatkowych informacji na fakturze z użyciem formatowanego tekstu możliwość definiowania szablonów wysyłanych maili do klientów (własna treść przy wysyłaniu faktury lub przypomnienia zapłaty) obsługa bazy danych usług i materiałów które można wykorzystać do szybkiego tworzenia faktur możliwość grupowania faktur według dowolnych pól, np. terminów płatności czy kontrahentów tworzenie zestawień faktur z podsumowaniami, z podziałem na waluty monitorowanie płatności przy użyciu systemu filtrów i automatyczne wysyłanie przypomnień zapłaty wykonywanie graficznych analiz danych na podstawie faktur, m.in. obliczenie dochodu w kolejnych miesiącach, wartościowości kontrahentów, analiza sprzedaży towarów i usług, sprzedaż z rozkładem na miasta i województwa, obroty w podanym okresie rozliczanie faktur i automatyczne tworzenie dokumentów fasowych KP/KW zestawienie dokumentów kasowych KP/KW możliwość eksportu danych z każdej tabeli do pliku arkusza Excel (XLSX) uprawienia do funkcji i danych przydzielane osobno użytkownikom programu

