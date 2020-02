Pobier​z program

EMDB to bardzo dobre i darmowe narzędzie kierowane do kinomaniaków, które umożliwia wygodne katalogowanie wszystkich pozycji z posiadanej wideoteki. Przy jego użyciu zapiszemy na dysku komputera informacje o wszystkich posiadanych i/lub obejrzanych filmach czy serialach.

Program oferuje funkcjonalność pozwalającą wygodnie i komfortowo zarządzać zbiorem posiadanych/obejrzanych filmów, niezależnie czy zawiera on kilka czy tysiące pozycji. W dodawaniu poszczególnych tytułów do bazy pomaga wbudowana opcja importu danych na temat filmu z internetowych baz danych (IMDB, DVDEmpire, FreeCovers.net, MovieMeter.nl). Nie zabrakło oczywiście także możliwości pobierania okładek. Użytkownik może dowolnie sortować zawartość wideoteki według różnych kryteriów, jak również wyszukiwać wybrane pozycje. Inne oferowane funkcje to automatyczna aktualizacja opisów, moduł statystyk, obsługa skrótów klawiszowych oraz możliwość eksportu danych do plików HTML, TXT i CSV.

Aplikacja poza możliwością gromadzenia informacji o posiadanych tytułach z powodzeniem posłużyć może również do tworzenia "listy życzeń", czyli zestawienia filmów, które chcielibyśmy obejrzeć lub które np. pożyczyliśmy znajomym. Atutem aplikacji jest ciekawy i przyjazny początkującym interfejs graficzny oraz funkcja masowego importu materiałów wideo zapisanych na komputerze.