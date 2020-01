20.12.2016 12:17 • Recenzja do wersji 10.0.369.0

Najwyższa pora na krótką recenzję dziesiątej już wersji tego znanego antywirusa. I muszę obiektywnie stwierdzić że wydajność wzrosła w stosunku do poprzedniej. A ochrona jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, co w przypadku tego produktu nie jest czymś nowym. Silną jej stroną jest blokowanie zaszyfrowanych ruchów sieciowych. Za darmo też dostajemy tak przydatne narzędzia jak ESET SysRescue Live. Które pomaga nam w bezinwazyjnym usuwaniu szkodliwego oprogramowania z systemu. Jak i mniej przydatne bo służące głównie do analizy posiadanych procesów systemowych ESET SySinspector. Kolejną dużą zaletą tego produktu jest bardzo dobra pomoc techniczna. Sprawna i szybko działająca. Chciałbym też nadmienić że korzystam z jego usług od 2009 roku. I jak na dzień dzisiejszy jest to jedno z najlepszych jego wydań. Reasumując. ESET to ciągle Liga Mistrzów kategorii antywirusów. Polecam