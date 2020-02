Pobierz p​rogram

EVGA Precision X1 to narzędzie do monitorowania i podkręcania kart graficznych. Program jest dostępny do pobrania za darmo z oficjalnej strony firmy EVGA.

Benchmark GPU

Mamy tutaj do czynienia z nową wersją znanego programu, która doczekała się usprawnionego interfejsu użytkownika. Dzięki niemu mamy łatwiejszy i szybszy dostęp do poszczególnych rozwiązań oferowanych przez EVGA Precision X1. Możemy przede wszystkim przeprowadzić skanowanie, by sprawdzić, jak posiadana przez nas karta graficzna będzie sprawować się w skrajnych warunkach (różne opcje i tryby), a także czy poradzi sobie z uruchomieniem bardziej wymagających gier komputerowych w zadowalającej nas płynności.

Monitorowanie karty graficznej w czasie rzeczywistym

EVGA Precision X1 pozwala na śledzenie temperatury pracy rozmaitych części naszego GPU, w tym rdzenia i shaderów. Narzędzie umożliwia również podkręcanie procesora karty graficznej i wbudowanej pamięci oraz dostosowanie prędkości i krzywej wentylatora. Możemy utworzyć maksymalnie 10 różnych profili i swobodnie się między nimi przełączać, zmieniając łatwo i szybko optymalne ustawienia dla gier, filmów czy pracy. Na uwagę zasługuje możliwość sterowania diodami LED RGB zamontowanymi w wybranych układach.

Jeśli korzystamy z EVGA Precision X1, a często wykonujemy zrzuty ekranowe w grach, to nie musimy instalować specjalnie przeznaczonych do tego aplikacji, bowiem opisywany program umożliwia tworzenie screenshotów jednym przyciskiem.

