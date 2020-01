26.04.2019 12:31 • Recenzja do wersji 2.0.5.20

Na plus na pewno to, że jak się włączy, to wystarczy kilka kliknięć i pobiera plik. Można użyć z integracją w przeglądarce, można jako niezależny program. Działa w tempie znanym użytkownikom Slimjeta, czyli sprawnie. I jest w stanie ponowić pobieranie pliku po zerwaniu połączenia. Nie podobają mi się natomiast monity antywirusa (ESET) po wejściu na stronie producenta, monity przy pliku, pakowanie na siłę rozszerzenia do przeglądarki i nie do końca przejrzyste zasady, na których to jest free (współdzielenie łącza?). Odnoszę niejakie wrażenie, że moje dane mogą wędrować, i dlatego wolę nie zostawiać tego programu uruchomionego bez potrzeby.