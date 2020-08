Pobier​z program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

EaseUS Disk Copy Pro to proste w obsłudze narzędzie do klonowania zawartości dysków twardych.

EaseUS Disk Copy Pro nie wymaga specjalistycznej wiedzy po stronie użytkownika, gdyż cała operacja wykonywana jest w trzech prostych krokach (wybieramy dysk źródłowy, dysk docelowy i klikamy przycisk). Dzięki tej aplikacji możemy utworzyć kopię wybranego HDD, a następnie umieścić ją na innym komputerze, by znalazły się na nim dokładnie te same dane, ustawienia czy aplikacje, nie wspominając oczywiście o całym systemie operacyjnym.

To jednak nie wszystko, bo EaseUS Disk Copy Pro oferuje także możliwość utworzenia dysku rozruchowego. Możemy nagrać go na CD lub DVD, a nawet umieścić w pamięci urządzenia przenośnego podłączonego do portu USB. Program obsługuje wszystkie systemy operacyjne, systemy plików oraz rodzaje partycji.

EaseUS Disk Copy Pro może okazać się przydatnym narzędziem, z którego warto zrobić użytek przy wymianie HDD na nowy o większej pojemności lub wtedy, gdy zamierzamy na przykład przenieść system operacyjny na dysk SSD, by komputer działał szybciej, a nie chcemy od nowa instalować Windowsa.