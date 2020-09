Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

EaseUS MobiMover Free to wygodny program do przenoszenia danych z i na urządzenia z systemem iOS, a także synchronizacji danych między dwoma urządzeniami. Program jest kompatybilny z systemem iOS 11 i urządzeniami iPhone 8, 8 Plus i iPhone X.

Po podłączeniu urządzenia do komputera w programoe MobiMover Free zobaczymy podstawowe informacje o nim i kilka poleceń do wyboru. Możemy przesłać pliki z komputera na urządzenie mobilne, pobrać pliki z urządzenia na komputer albo synchronizować kontakty, zakładki, zdjęcia, filmy i inne dane między dwoma urządzeniami, połączonymi z tym samym komputerem. Do synchronizacji kontaktów, notatek, kalendarzy i zakładek Safari potrzebne jest powiązanie obu urządzeń z tym samym kontem iCloud.

Ponadto można skorzystać z prostej przeglądarki plików zapisanych na urządzeniu mobilnym i dla każdego z nich osobno wybrać, czy zostanie przesłany na komputer czy na inne urządzenie. Z tego poziomu można też przeglądać zdjęcia i usuwać niepotrzebne pliki z pamięci urządzenia.

Program jest dostępny za darmo do celów niekomercyjnych. Do prawidłowego działania wymaga obecności w systemie programu iTunes.

EaseUS MobiMover obsługuje tylko pliki, które można otworzyć w aplikacjach obecnych na urządzeniu mobilnym. Program nie nadaje się do przesyłania dowolnych plików.

By korzystać z MobiMovera komercyjnie, należy kupić licencję na wersję Pro programu.