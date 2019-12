Pobierz prog​ram

EASEUS Todo Backup to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Program jest przeznaczony dla użytkowników domowych, którzy mogą go używać za darmo. EASEUS Todo Backup umożliwia zachowywanie dowolnych plików, w tym również programów wraz z ustawieniami, które można w każdej chwili przywrócić po przypadkowym usunięciu, ataku wirusa lub w razie potrzeby powrotu do poprzedniej wersji.

EASEUS Todo Backup ma możliwość tworzenia kopii zapasowych pojedynczych plików, folderów, obrazów partycji oraz całych dysków, wliczając w to partycje z zainstalowanym systemem operacyjnym. Pliki można wybierać według folderów, według typów (muzyka, zdjęcia, dokumenty...) i mogą być dołączane do kopii zapasowej nawet kiedy są używane przez inne programy. Tworzenie kopii zapasowej systemu i zainstalowanych programów odbywa się w tle i nie wymaga przerwania pracy. Kopie zapasowe można z poziomu programu zapisać na zewnętrznym nośniku (dysku, płycie DVD...) lub na serwerze FTP. Cały proces może odbywać się na żądanie, automatycznie codziennie, co tydzień lub co miesiąc, lub przy wystąpieniu jakiegoś zdarzenia (na przykład zaraz po starcie systemu).

Przy odtwarzaniu plików z kopii zapasowej istnieje możliwość wyboru konkretnych plików, które mają zostać odtworzone. Cały proces odzyskiwania plików jest bardzo prosty i szybki, dzięki czemu po awarii możliwe jest błyskawiczne przywrócenie systemu.

Poza narzędziami operującymi na plikach w EASEUS Todo Backup znajdziemy również menedżera kopii zapasowych, narzędzie do klonowania partycji (dzięki któremu możliwa jest również migracja systemu na nowy dysk) i dysków, narzędzia niezbędne do montowania obrazów dysków oraz do bezpiecznego wymazywania danych. Menedżer kopii zapasowych, poza możliwością wyboru pory tworzenia kopii, wyboru plików i zarządzania kopiami umożliwia również konwersję obrazu partycji systemowej do obrazu w formacie używanym przez VMware lub VirtualPC. Istnieje możliwość stosowania pełnych kopii zapasowych oraz tak zwanych backupów przyrostowych (dodawane i nadpisywane są jedynie pliki, które uległy zmianie). Kopie zapasowe można zabezpieczyć hasłem.

Interfejs programu jest przejrzysty i intuicyjny. Wszystkie kroki niezbędne do konfiguracji programu oraz pracy z kopiami zapasowymi można wykonać z poziomu prostych kreatorów.