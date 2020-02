P​obierz program

Easy Screen OCR to aplikacja typu OCR do rozpoznawania znaków i całych tekstów z rastrowych plików graficznych.

Zasada działania programu jest banalna, a cały proces rozpoznawania tekstu ogranicza się do kilku kliknięć myszką. Na początek tworzymy przy użyciu Easy Screen OCR tzw. screenshot z dowolnym obszarem ekranu, który zawiera tekst do przechwycenia. Następnie aplikacja automatycznie wczytuje zarejestrowany obraz i do użytkownika należy już tylko kliknięcie przycisku 'OCR', który inicjuje proces rozpoznawania tekstu. Uzyskany w ten sposób tekst możemy skopiować i zapisać na dysku komputera w wybranej formie.

Jak widać aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, a jednocześnie daje użytkownikowi olbrzymie możliwości przechwytywania tekstu. Dzięki temu, że Easy Screen OCR bazuje na screenshotach to mamy możliwość przechwycenia dowolnego tekstu, np. z zeskanowanego dokumentu, oprogramowania, pliku graficznego, a nawet materiału wideo.

Easy Screen OCR jest bardzo skuteczny, wspiera polskie znaki diakrytyczne i obsługuje skróty klawiszowe, które usprawniają pracę z aplikacją.