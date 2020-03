Po​bierz program

EasyNetMonitor to darmowe i bardzo proste w obsłudze narzędzie umożliwiające monitorowanie komputerów w sieci lokalnej.

Po uruchomieniu EasyNetMonitor zostaje automatycznie zminimalizowany do zasobnika systemowego, z którego możemy go wywołać prawym przyciskiem myszy. Należy to oczywiście zrobić, by móc dodać wybrane urządzenie do obserwowanych poprzez wypełnienie określonych pól widocznych na ekranie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma potrzeby wpisywania adresu IP danego peceta, bowiem wystarczy podać jego nazwę.

EasyNetMonitor oferuje funkcję wysyłania raportów za pośrednictwem e-maila. Aplikacja pozwala także na ustawienie powiadomień dźwiękowych.

Przed zainstalowaniem programu EasyNetMonitor trzeba pamiętać, że niektóre komputery z systemem operacyjnym Windows mają wyłączony protokół ICMP (internetowy protokół komunikatów kontrolnych), więc ich monitorowanie nie jest możliwe.