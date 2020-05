EasyUEFI 4.0

Pobierz progr​am

EasyUEFI to darmowe narzędzie do zarządzania pozycjami startowymi w interfejsie EFI/UEFI. Pozwala ono tworzyć, usuwać, edytować, a także tworzyć kopie zapasowe wszystkich zdefiniowanych wcześniej pozycji startowych. Z pomocą tego niewielkiego programu stworzymy również obraz startowy Windows PE, mogący posłużyć do naprawy uszkodzonych lub brakujących wpisów rozruchu.