25.11.2013 22:38 • Recenzja do wersji 4.3.1

Eclipse to środowisko gigant, które dzięki naprawdę sporym możliwością rozbudowy w pewnym sensie przypomina plastelinę, co chcesz to masz, a czego nie chcesz to nie masz. Chcesz programować w PHP, proszę bardzo, Java, fortran, ruby a nawet ActionScript, też można mieć w tym systemie. Można dokładać mnóstwo dodatkowych składników wspomagających proces tworzenia aplikacji, Pozwala mocno przyśpieszyć proces tworzenia aplikacji, a do tego jest darmowy i pozwala na tworzenie aplikacji komercyjnych, ale (no właśnie jak zwykle jest jakieś ale), Jak napisał już Alson, nie należy do systemów na słabsze komputery. Do tego minie troszkę czasu, zanim człowiek pojmie z czym ma do czynienia i co się z czym je, więc nie polecałbym go także w przypadku początkujących programistów i radziłbym uzbroić się troszkę w cierpliwość. Wiele osób może powiedzieć, że ma to samo w innych programach, które nie są tak pamięciożerne, ale przysłowiowy "diabeł" w przypadku eclipse tkwi w szczegółach. Dla przykładu jednym z takich szczegółów, jest możliwość ustawienia tzw. zaznaczania blokowego, które ja pamiętam jeszcze z DOSowego edytora dla programistów "bingo", a który niesamowicie ułatwia dokonywanie seryjnych zmian w programach.