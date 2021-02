Edge będzie aktualizowany na jasnych zasadach. Microsoft uruchomił nową stronę dla testerów

Udostępnij:

Microsoft Edge ma być rozwijany na jasnych zasadach, podobnie jak choćby pakiet biurowy dostępny w ramach Microsoft 365. Dlatego też producent zdecydował się uruchomić nową stronę, na której można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o nadchodzących nowościach w przeglądarce.

To szczególnie cenne dla testerów, którzy decydują się pobierać i korzystać z niestabilnych wersji Edge'a. Statusy funkcji w tabeli pozwolą łatwo zorientować się, jakie opcje są dostępne w danej wersji. Sam status i zarys strony są polskojęzyczne, jednak opisy i nazwy funkcji niestety pozostają po angielsku. W krótkim wstępie Microsoft tłumaczy, jak interpretować informacje tutaj zawarte.

Fragment strony z informacjami o Edge'u, fot. Oskar Ziomek.

I tak: status Uruchomiono oznacza, że dana funkcja już działa i jest dostępna w stabilnym wydaniu przeglądarki Edge, Wdrożono – że dana opcja działa w wersji Beta, zaś W opracowaniu oznacza częściową dostępność na kanałach Dev i Canary. Oprócz tego można tu znaleźć datę, kiedy konkretna nowość ma trafić do stabilnego wydania. Co istotne, jest to termin prognozowany, więc może ulec zmianie, szczególnie jeśli po drodze wystąpią jakieś komplikacje.

Z zapisów na stronie dowiadujemy się na przykład, że na kwiecień 2021 roku planowane jest wdrożenie do Edge'a opcji wydruku tylko widocznej w danej chwili strony PDF-a, a na marzec dodatkowe opcje skalowania.

Microsoft Edge na Windowsa i macOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania. Wersję na Linuksa (DEB) znajdziecie tutaj, zaglądając do menu Wszystkie wersje.