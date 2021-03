Pobier​z program

EditPlus to rozbudowany edytor tekstowy, stworzony z myślą o programistach. Aplikacja stanowi godną alternatywę dla wbudowanego notatnika, oferując dodatkowo wiele bardzo przydatnych narzędzi i funkcji wspomagających tworzenie oraz modyfikowanie różnych tekstów na komputerze.

EditPlus to idealne rozwiązanie dla każdego programisty, który tworzy lub modyfikuje kod w najpopularniejszych językach programistycznych (HTML, PHP, Java, C/C++, CSS, ASP, Perl, JavaScript czy VBScript). Edytor posiada rozbudowane narzędzia do kolorowania składni, numerowania kolejnych linii, sprawdzania błędów ortograficznych, podświetlanie adresów URL i wielokrotnego cofania poleceń lub wykonanych czynności.

Oprócz tego aplikacja została wyposażona w dwie przeglądarki do odczytywania i modyfikacji heksów oraz podglądania utworzonego kodu w HTML lub Java. Pozwala też na przesyłanie plików lokalnych na serwer FTP, a także posiada zaawansowaną opcję do wyszukiwani i zamiany wyrazów w tekście. Nie zabrakło w nim również możliwości automatycznego uzupełniania tekstu, gotowych szablonów do szybkiego tworzenia kodu lub artykułów oraz rozbudowanej opcji drukowania dokumentów.

