E-dowód bez czytnika, czyli aplikacja eDoApp

Udostępnij:

E-dowód nie będzie już wymagał czytnika. Od teraz zalogowania do usług e-administracji oraz potwierdzenia profilu zaufanego możemy dokonać za pomocą telefonu. To dzięki aplikacji edoApp, która trafiła właśnie do sklepu Google Play.

Do tego momentu w celu skorzystania z e-dowodu potrzebny był czytnik. Kiedy chcieliśmy zalogować się do e-usług, wymagane było położenie na nim odpowiedniego dokumentu. Teraz czytnik będzie mógł zastąpić telefon.

– eDO App ułatwia korzystanie z e-dowodu. Mamy nadzieję, że dzięki niej coraz więcej Polaków, dla własnej wygody, będzie korzystało z warstwy elektronicznej. Aplikacja upowszechni też wykorzystanie e-dowodu w biznesie - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Czytaj też: eDO App już do pobrania. Wykorzystaj możliwości swojego e-dowodu

E-dowód przez iPhone'a dopiero za miesiąc

Jak na razie z aplikacji skorzystać mogą właściciele telefonów z systemem Android i modułem NFC. Na przełomie czerwca i lipca eDO App ma trafić też do sklepu AppStore.

Aby uruchomić aplikację, nie trzeba dokonywać rejestracji, ani podawać żadnych swoich danych.

Warto zaznaczyć, że e-dowód posiada każdy, kto wniosek o wydanie tego dokumentu złożyły po 4 marca 2019 roku. Od tego momentu wydawane są dowody z bezstykowym chipem służącym do korzystania z tej usługi. Chip ten musi zostać jednak najpierw aktywowany, da się to zrobić wyłącznie w urzędzie.

Czytaj też: Oszust na OLX: ponad setka naciągniętych Polaków, a kampania dalej trw...

Aplikację eDO App na Androida można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.