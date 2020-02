Eksperci uznali Philips OLED855 najpiękniejszym telewizorem 2020 roku

Udostępnij:

Philips otrzymał cztery prestiżowe nagrody iF Design Award za rok 2020. Jedna z nich dotyczyła nowego telewizora OLED855, który ukazał się w tym roku. Wyróżnienie to jest wyznacznikiem unikatowego stylu i wzornictwa. Kryteriami branymi pod uwagę przez ekspertów są innowacja, styl, funkcjonalność oraz ekologiczność.

Wszyscy cenimy telewizory przede wszystkim za jakość obrazu, a odbiorniki typu OLED są wyjątkowo w tej kwestii doceniane. Dla producentów TV jednak sam panel (który w przypadku OLED-ów jest i tak zawsze produkcji LG Display) to nie wszystko. Trzeba się także wyróżniać czymś od strony formalnej.

Telewizor Philips OLED855 wyróżniony prestiżową nagrodą iF Design Award

W przypadku telewizorów marki Philips jest to między innymi system oświetlenia Ambilight, który odbija na ściany światło w kolorach obrazu, który widzimy w rogach ekranu. Poza tym chromowana podstawa wraz z cienkimi ramkami pomagają uzyskać wrażenie, jakoby telewizor unosił się lekko w powietrzu nad meblem.

Philips OLED 855, telewizor z unikatowym systemem oświetlenia Ambilight, fot. Philips / TP Vision

Od strony technicznej, tegoroczne modele OLED, w tym 855, wyposażone są w najnowszy procesor obrazu Philips P5 Gen 4, który zapewnia wiele opcji przetwarzania różnego typu zawartości. Wykorzystuje on do tego specjalnie wytrenowaną sztuczną inteligencję, która potrafi bardziej zaakcentować szczegóły obrazu i sprawić, że stanie się on realistyczniejszy (a przynajmniej w mniemaniu Philipsa). Holenderski producent zadbał również w tym roku o system antywypaleniowy OLED, który ma redukować ryzyko wystąpienia wypalenia statycznego logo o 95%.