Elastyczne telewizory 4K/8K OLED. Nafaszerowane technologią i stworzone przez Chińczyków

Firma Skyworth właśnie wprowadziła do sprzedaży dwa modele telewizorów OLED - są one elastyczne i mogą zmienić swoją formę zależnie od preferencji użytkownika. Dysponują rozdzielczością 4K i 8K, a także są pełne najnowszych technologii obrazu i dźwięku.

Telewizory te to Skyworth W82 i W92, a o ich wprowadzeniu na rynek poinformował portal Gizmochina (promocyjny materiał wideo do obejrzenia tutaj). Odbiorniki mogą zmienić formę z płaskiego na przekrzywiony ekran z krzywizną do 1000R. Wszystko dzięki elastycznym panelom OLED.

Skyworth W82 to 65-calowy telewizor 4K OLED zHDMI 2.1, a więc zapewnia rozdzielczość 4K przy płynności 120 klatek na sekundę, jak również dodaje technologię Variable Refresh Rate, która zapobiega spadkom płynności gier i efektowi rozerwanego obrazu. Te funkcje są niezwykle przydatne pod Xbox Series X i PlayStation 5.

fot. Skyworth

Z kolei Skyworth W92 to telewizor z ekranem 88 cali. Oprócz wyżej wymienionych funkcji, dzięki dwom układom MEMC może podbijać w górę jakość obrazu do 8K i 120 FPS, a to dzięki procesorowi Skyworth AI Picture Quality 8K.

Obydwa odbiorniki są zgodne z HDR10 i Dolby Vision. Telewizory te przy okazji posiadają interesujący system technologii dźwięku. Acoustic Glass Sound Technology to rozwiązanie, które używa całej powierzchni ekranu jako membrany, którą przenosi dźwięk. Przetworniki są rozmieszczone równomiernie po ekranie, dzięki czemu dźwięk według producenta jest klarowny oraz ma pełne brzmienie.

Co ciekawe w telewizorach znajdziemy także wbudowaną kamerę 12 MP, która jest w stanie podążać za użytkownikiem w pokoju - dzięki systemowi obrotu w trzech osiach.

Skyworth 82 ma kosztować równowartość ok. 17 822 tys. zł (29 999 juanów), natomiast W92 wyceniono na zawrotne 118 819 zł (199 999 juanów). Premiery poza Chinami na razie nie przewidziano.