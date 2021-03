Elektryczne Porsche Taycan dostępne w programie subskrypcyjnym

Udostępnij:

Taycan, pierwszy całkowicie elektryczny samochód od Porsche, można już wynająć w ramach programu subskrypcji lub wynajmu krótkoterminowego. Póki co tego rodzaju usługa jest dostępna wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Samochód przyśpiesza od zera do setki w 4 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Co to jednak z pewnością bardziej interesuje fanów elektrycznych samochodów, to zasięg pojazdu, który wynosi od 320 do 524 kilometrów, zależnie od cyklu i trasy. Czas ładowania prądem przemiennym o mocy 11 kW wynosi 8 godzin. W przypadku ładowania ładowania prądem stałym o mocy 50 kW do 100 km, czas ten skraca się do 31 minut.

Jak donosi TechCrunch, Porsche Taycan może być wynajęty przez osoby mieszkające w Atlancie, Houston i Phoenix oraz Kalifornii w Irvine, Los Angeles, Monterey, San Diego, San Francisco i San Jose. Firma planuje jednak dalszą ekspansję w Stanach Zjednoczonych i rozszerzenie subskrypcji wraz z programem wynajmu Porsche Drive na kolejne pięć miast.

Taycan 4S będzie dostępny w ramach abonamentu w cenie 3250 dolarów miesięcznie. Wynajem tego modelu w ramach planu krótkoterminowego wyniesie użytkownika pojazdu 335 dolarów dziennie przez jeden do trzech dni lub 295 dolarów/dzień w sytuacji wynajmu trwającego ponad cztery dni. Należy jednak pamiętać, że podane ceny nie zawierają podatków i opłat, a każdy subskrybent musi uiścić opłatę aktywacyjną w wysokości 595 dolarów.

Samochód można wygodnie wypożyczyć korzystając z aplikacji Porsche Drive. Użytkownicy mogą wybrać swój pojazd i zaplanować usługę concierge w celu dostawy i odbioru pojazdu za pośrednictwem aplikacji. Pozostaje mieć nadzieję, że tego rodzaju usługa pojawi się także w naszym kraju.