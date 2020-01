Elfin Jupiter Standard 2019 1.0.2.3

Pobie​rz program

Jupiter 2016 Standard to bardzo prosty w obsłudze program przeznaczony do przygotowywania rocznych zeznań podatkowych.

Użytkownik nie wypełnia formularza podatkowego PIT lecz wprowadza podstawowe informacje do kreatora, który prowadzi go przez cały proces, w wyniku którego generowany jest formularz do druku. Program udostępnia wiele ułatwień, m. in umożliwia wybór z listy właściwego Urzędu Skarbowego. Co ważne kreator ułatwia podjęcie decyzji dotyczących rozliczeń (wspólne rozliczenie z małżonkiem czy też osobno). Niestety nie można wybrać z listy Organizacji Pożytku Publicznego, którą podatnik chce wesprzeć. Automatycznie wprowadzana jest organizacja wybrana przez producenta, można ją jednak usunąć i wprowadzić inną (należy pamiętać, że potrzebne są jej nazwa i KRS).

Program obejmuje pełny zakres formularzy rozliczenia rocznego 2016: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/B, PIT/M, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG PIT/Z, PIT/BR, PIT/DS oraz ORD-ZU, zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 i druk przelewu podatkowego. Jupiter 2016 Standard obsługuje tzw. e-deklaracje, umożliwiając tym samym wysyłanie zeznań podatkowych do urzędu skarbowego za pośrednictwem Internetu.

